ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei представила первые смартфоны с процессором, поддерживающим искусственный интелект

17.10.2017 13:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Huawei представила первые смартфоны с процессором, поддерживающим искусственный интелект

Huawei представила смартфоны на базе первого в мире мобильного процессора с поддержкой нейронных вычислений, способные полностью изменить представление о возможностях мобильных устройств.

Во время IFA 2017 в Берлине Huawei Consumer Business Group представила первый процессор с поддержкой нейронных вычислений Kirin 970. Сейчас в Мюнхене Huawei Consumer Business Group показала новые смартфоны серии Mate, которые откроют доступ к мобильным приложениям с поддержкой искусственного интеллекта.

«Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственного интеллекта, при этом он становится частью нашей повседневной жизни. Искусственный интеллект, который откроет перед нами новые возможности, улучшит пользовательский опыт, предоставит новое качество сервиса и оптимизирует работу устройств, — сказал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю.

 
 
Ссылка на источник 183
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Huawei представила смартфоны на базе первого в мире мобильного процессора с поддержкой нейронных вычислений, способные полностью изменить представление о...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси падает число занятых в экономике. Топ районов, где работников все-таки стало больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика