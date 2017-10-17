В рамках Всемирной недели предпринимательства пройдет II GovTech Хакатон





Представители бизнеса и власти смогут объединить свои усилия для решения самых актуальных проблем.

10-12 ноября в рамках Всемирной Недели предпринимательства состоится II GovTech Хакатон – уникальная площадка для разработки инновационных решений в сфере административных процедур. К участникам Хакатона – собственникам бизнеса, представителям власти и ИТ профессионалам, – сможет присоединиться каждый, кто готов генерировать и развивать инновационные идеи в командах.

Хакатон – это соревнование, в ходе которого специалисты совместно работают над решением актуальных проблем, используя информационные технологии. В начале Хакатона формируются команды по 2-8 человек и определяются идеи, над которыми буду работать участники. Далее в течение 48 часов участники команд разрабатывают решения, работают с менторами и презентуют прототип.

На обсуждение выносятся самые актуальные проблемы для бизнеса, среди них:

• финансовые инструменты для поддержки инноваций;

• механизмы получения органами государственного управления обратной связи от предпринимателей;

• консультационные услуги для бизнеса;

• защита права собственности;

• процедура регистрации бизнеса и др.

13 ноября финалисты Хакатона выступят на VII Международном форуме предпринимательства, где компетентное жюри, в состав которого входят бизнесмены, международные спикеры и эксперты из органов государственного управления, определит победителя. А самое главное - выбранный проект получит шанс воплотиться в жизнь!

Организатором Хакатона выступает группа компаний «БЕЛБИЗ», соорганизатор – Банк развития Республики Беларусь, генеральный партнер – USAID. Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Участие бесплатное по обязательной предварительной регистрации. Стать участником может любой желающий, заполнив форму для регистрации .

Справочно: GovTech Хакатон впервые прошёл в 2016 году. Пять лучших проектов были представлены на открытии Всемирной недели предпринимательства. Один из финалистов – вебсайт deputy.by, направленный на повышение информационности о работе депутатов, в дальнейшем получил поддержку ПРООН. Приз зрительских симпатий достался проектам «Моса» и «Налоговый агент». А победу одержал проект «Глас.бел», онлайн-платформа для публичного обсуждения нормативно-правовых актов.