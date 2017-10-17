Козырев: в Донбассе пели не "Песняры", а самозванцы /

В СМИ появились публикации о том, что заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров и ансамбль "Песняры" посетили города Донбасса, хотя всем известно, что Беларусь — переговорная площадка по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, и поэтому присутствие белорусских артистов и творческих коллективов в зоне противостояния является нежелательным.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов "Песняры" с Кашепаровым выступили в Донбассе

В интервью на радио Sputnik Беларусь директор — художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Роман Козырев прояснил ситуацию с гастролями ансамбля и отдельных артистов.

"На самом деле "Песняров" в Донбассе не было, был, наверное, Анатолий Кашепаров и какие-то лица, которые назывались "песнярами", на что они не имеют права и что противозаконно. Единственным правообладателем бессрочного, международного, общеизвестного товарного знака "Песняры" является государственный ансамбль. Недавно мы были участниками московской конференции, где проходил большой правовой сет, во время которого мы рассказали российским и иностранным журналистам о том, как мы защищали права государства на бренд "Песняры", — сказал Козырев.

О ближайших гастрольных планах государственного коллектива можно узнать в интервью с руководителем БГА "Песняры" Романом Козыревым на радио Sputnik Беларусь.