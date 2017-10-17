В сотрудничестве разведорганов Беларуси и РФ есть определенные вопросы

Разведывательным органам Беларуси и России следует уделить большее внимание координации совместной деятельности и согласованию рабочих вопросов в сфере защиты национальных интересов.

Обо этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, сообщается на официальном сайте президента.

По словам Лукашенко, стороны тесно взаимодействуют по вопросам защиты национальных интересов, однако есть и некоторые вопросы, которые требуют внимания.

Так, по мнению главы государства, стоит уделить больше внимание согласованию направлений совместной работы и координации деятельности.

Президент отметил, что по всем его информируют по всем вопросам взаимодействия, и он благодарен российской стороне за сотрудничество. «Скрывать, опять же, здесь нечего, хотя это непубличные организации: мы защищаем интересы наших государств и народов – так, как и все специальные службы в любом государстве», – сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что встречается с Нарышкиным не как с должностным лицом, а как с хорошим другом, внесшим немалый вклад в становление и укрепление СГ, особенно во время председательства в Государственной думе.

Фото president.gov.by