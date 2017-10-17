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Россельхознадзор запретил воз в РФ крупной партии ошмянского сыра

17.10.2017 15:41 — Разное | БДГ  
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Более 84 тонн продукции Ошмянского сыродельного завода были запрещены для ввоза в РФ 14 октября. Продукт сопровождался сертификатом, выданным белорусской ветслужбой 15 октября.

Информация об этом опубликована на сайте российского ведомства.

Груз следовал через пункт пропуска «Красная Горка» и возвращен отправителю.

В управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской области отметили, что за период 10-16 октября в пункте «Красная Горка» было задержано более 84 тонн следовавшей из Беларуси и РФ подкарантинной продукции.

Запрет был вынесен на в отношении сыра, выпущенного Ошмянским сыродельным заводом филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». Общий вес партии составлял более 18 тонн.

 
 
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Более 84 тонн продукции Ошмянского сыродельного завода были запрещены для ввоза в РФ 14 октября. Продукт сопровождался сертификатом, выданным белорусской...

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