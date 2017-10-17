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Лукашенко: разведслужбы РФ и Беларуси работают в теснейшем контакте

17.10.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусская и российская разведслужбы работают в тесном контакте, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября в ходе встречи с главой службы внешней разведки Российской Федерации Сергеем Нарышкиным.

Белорусский лидер поблагодарил гостя за сотрудничество в защите национальных интересов, однако отметил, что во взаимодействии разведслужб есть ряд вопросов.

"Я информирован постоянно по всем этим вопросам. Я также вам благодарен за сотрудничество наших разведслужб по защите наших интересов", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в совместной работе разведслужб нечего скрывать, хотя речь и идет о непубличных организациях.

"Мы защищаем интересы наших государств и наших народов, так, как и все специальные службы в любом государстве. Но, тем не менее, есть определенные вопросы. Вопросы координации, согласования неких направлений работы по защите наших интересов", — отметил Лукашенко.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Во взаимодействии разведслужб Беларуси и России есть вопросы координации и согласования отдельных направлений работы, заявил президент Беларуси Александр...

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