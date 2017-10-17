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Лукашенко: разведслужбы РФ и Беларуси работают в теснейшем контакте
17.10.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусская и российская разведслужбы работают в тесном контакте, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября в ходе встречи с главой службы внешней разведки Российской Федерации Сергеем Нарышкиным.
Белорусский лидер поблагодарил гостя за сотрудничество в защите национальных интересов, однако отметил, что
"Я информирован постоянно по всем этим вопросам. Я также вам благодарен за сотрудничество наших разведслужб по защите наших интересов", — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, в совместной работе разведслужб нечего скрывать, хотя речь и идет о непубличных организациях.
"Мы защищаем интересы наших государств и наших народов, так, как и все специальные службы в любом государстве. Но, тем не менее, есть определенные вопросы. Вопросы координации, согласования неких направлений работы по защите наших интересов", — отметил Лукашенко.
Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Во взаимодействии разведслужб Беларуси и России есть вопросы координации и согласования отдельных направлений работы, заявил президент Беларуси Александр...
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