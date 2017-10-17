Нашумевший фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" будет показан в скором времени белорусам. Широкий прокат картины начнется во всех кинотеатрах страны с 26 октября.

Предпремьера ленты состоится в кинотеатре "Москва" 18 октября. Представить ленту белорусскому зрителю приедут исполнитель роли Императора, народный артист России Сергей Гармаш и продюсер фильма Алексей Рязанцев.

О работе над картиной, вызвавшей такой резонанс еще до своего появления на экранах, расскажет:

продюсер фильма "Матильда" Алексей РЯЗАНЦЕВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 18 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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