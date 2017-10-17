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Встреча с журналистами продюсера фильма "Матильда" Алексея Рязанцева

17.10.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Нашумевший фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" будет показан в скором времени белорусам. Широкий прокат картины начнется во всех кинотеатрах страны с 26 октября.

Предпремьера ленты состоится в кинотеатре "Москва" 18 октября. Представить ленту белорусскому зрителю приедут исполнитель роли Императора, народный артист России Сергей Гармаш и продюсер фильма Алексей Рязанцев.

О работе над картиной, вызвавшей такой резонанс еще до своего появления на экранах, расскажет:

  • продюсер фильма "Матильда" Алексей РЯЗАНЦЕВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 18 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 18 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами продюсера фильма "Матильда" Алексея Рязанцева.

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