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Встреча с журналистами продюсера фильма "Матильда" Алексея Рязанцева
17.10.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Нашумевший фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" будет показан в скором времени белорусам. Широкий прокат картины начнется во всех кинотеатрах страны с 26 октября.
Предпремьера ленты состоится в кинотеатре "Москва" 18 октября. Представить ленту белорусскому зрителю приедут исполнитель роли Императора, народный артист России Сергей Гармаш и продюсер фильма Алексей Рязанцев.
О работе над картиной, вызвавшей такой резонанс еще до своего появления на экранах, расскажет:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 18 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 18 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами продюсера фильма "Матильда" Алексея Рязанцева.
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