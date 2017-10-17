ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская таможня пресекла контрабанду игровых устройств на сумму более 200 тысяч долларов

17.10.2017 15:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская таможня пресекла контрабанду игровых устройств на сумму более 200 тысяч долларов

С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме белорусский субъект хозяйствования занизил стоимость ввезенного на территорию ЕАЭС товара в 15 раз.

При осуществлении таможенного контроля партии электронных устройств для игр, размещенных на складе временного хранения в Молодечно, сотрудниками Оперативной и Минской региональной таможен установлено, что в документах на товар указаны недостоверные сведения о его стоимости, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

405 приставок, 216 контроллеров и 60 шлемов виртуальной реальности были ввезены на территорию Евразийского экономического союза из Латвии. Занизив стоимость игровых устройств, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около 35 тыс. рублей.

Около 700 единиц приставок, «джойстиков» и шлемов, предварительной оценочной стоимостью свыше 450 тыс. рублей, изъяты как предметы административного правонарушения.

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме белорусский субъект хозяйствования занизил стоимость ввезенного на территорию ЕАЭС товара в 15...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пограничная собака помогла найти пьяного водителя, который совершил ДТП и сбежал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика