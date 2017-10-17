Белорусская таможня пресекла контрабанду игровых устройств на сумму более 200 тысяч долларов





С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме белорусский субъект хозяйствования занизил стоимость ввезенного на территорию ЕАЭС товара в 15 раз.

При осуществлении таможенного контроля партии электронных устройств для игр, размещенных на складе временного хранения в Молодечно, сотрудниками Оперативной и Минской региональной таможен установлено, что в документах на товар указаны недостоверные сведения о его стоимости, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

405 приставок, 216 контроллеров и 60 шлемов виртуальной реальности были ввезены на территорию Евразийского экономического союза из Латвии. Занизив стоимость игровых устройств, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около 35 тыс. рублей.

Около 700 единиц приставок, «джойстиков» и шлемов, предварительной оценочной стоимостью свыше 450 тыс. рублей, изъяты как предметы административного правонарушения.