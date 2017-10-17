Зиновский отметил рост ВВП на 1,7 процента по итогам трех кварталов





Министр экономики Владимир Зиновский выступил с докладом на заседании Президиума Совета министров, посвященному итогам работы экономики в январе-сентябре 2017 года и мерам по реализации задач за 2017 год.

Министр сообщил, что темпы роста ВВП по результатам 9 месяцев 2017 года составили 101,7%, инфляция сложилась на уровне 2,7%.

«Из семи ключевых показателей эффективности работы правительства и Нацбанка выполнено шесть. По седьмому – реальным доходам населения – есть хорошая динамика. Практически по всем параметрам идем с опережением. Такая ситуация с выполнением установок Главы государства отмечается впервые с 2008 года», - подчеркнул Владимир Зиновский.

По словам министра, экономика вышла на траекторию восстановительного роста в безопасных с точки зрения макроэкономической сбалансированности параметрах. Он обратил внимание, что эти результаты были достигнуты эволюционным путем – на основе роста производительности труда, снижения банковских ставок и восстановления экспорта, сообщила пресс-служба Минэкономики.

«Мы не прибегали к инструментам искусственного разогрева экономики», - отметил Владимир Зиновский.

Министр сообщил, что главным драйвером роста экономики осталась промышленность, однако в целом все отрасли, за исключением строительства, вышли на целевые задачи.

«Однако, хочу предостеречь от излишней самоуспокоенности. Год еще не закончен. Существует ряд рисков. В первую очередь, должны быть безоговорочно выполнены все обязательства, взятые на себя министрами и губернаторами. А там, где в отраслях остаются резервы, необходимо еще добавить. Ни для кого не секрет, что мы рассматриваем этот год с точки зрения выполнения задач пятилетки. Именно поэтому сегодня важно сделать все необходимое по формированию базы для успешного старта следующего года», - отметил министр экономики.

В своем докладе Владимир Зиновский обозначил существующие проблемы и изложил видение Министерства экономики по активизации резервов в каждой из отраслей в целях сохранения и закрепления достигнутых положительных результатов.

Он также обратил внимание, что Российская Федерация улучшила оценку своего развития в текущем году и прогноз на следующий год, что создает дополнительные возможности для Беларуси в виде расширившегося рынка, который позволяет дополнительно нарастить объемы белорусского экспорта в 2018 году.

При этом министр констатировал, что ситуация с выполнением заданий последнего заседания Совета министров в регионах не изменилась: целевые показатели по валовому региональному продукту выполняются лишь в Брестской и Гомельской областях, и в г. Минске.

«Опыт работы по подготовке Программы Оршанского района выявил системные проблемы в планировании. Поэтому Минэкономики уже сейчас начало работу по разработке проектов Планов развития областей, а также впервые – Планов развития районов и городов областного подчинения на 2018 год. В их основу положен отраслевой подход с учетом бизнес-планов предприятий, находящихся на конкретной территории. Это позволит воссоздать сквозную и более точную систему планирования по схеме: предприятие – район – область – страна», - отметил министр.

При этом Владимир Зиновский обратил внимание облисполкомов и Минского горисполкома на необходимость представления планов развития их регионов в Минэкономики к 1 декабря 2017 года для последующей защиты.

«Выполнение целевого уровня ВВП 101,7% достижимо. При хорошей мобилизации этот показатель может сложиться даже выше. Главное не сбавлять обороты и подтянуть ряд направлений. Особенно в строительной отрасли», - резюмировал министр в конце своего доклада.