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Началась окончательная зачистка от боевиков "столицы" ИГ Ракки
17.10.2017 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Отряды "Сирийских демократических сил" при поддержке США начали окончательную зачистку от боевиков "Исламского государства" города Ракки, которая была взята под контроль.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
По информации Коалиции, в городе еще остались небольшие очаги сопротивления. Силы ИГ могут насчитывать в Ракке не более 100 боевиков. При этом представители арабо-курдских отрядов заявили, что все оставшиеся в городе террористы будут уничтожены.
Ранее 275 боевиков группировки, запрещенной во многих странах мира, покинули город по соглашению с городскими властями.
Военнослужащие уже начали разминирование городских улиц и зданий. Отмечается, что официально об освобождении Ракки от террористов будет объявлено в ближайшее время.
ИГ контролировало Ракку с 2013 года, при этом город являлся неофициальной столицей организации. Операция по освобождению города началась в прошлом году при поддержке Коалиции во главе с США.
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Предполагается, что в городе могли остаться около сотни радикальных исламистов, так как еще не все очаги сопротивления подавлены.
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