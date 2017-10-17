МИНСК, 17 окт — Sputnik. Отряды "Сирийских демократических сил" при поддержке США начали окончательную зачистку от боевиков "Исламского государства" города Ракки, которая была взята под контроль.



© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Боевики ИГ планировали теракт на концерте Киркорова в Махачкале

По информации Коалиции, в городе еще остались небольшие очаги сопротивления. Силы ИГ могут насчитывать в Ракке не более 100 боевиков. При этом представители арабо-курдских отрядов заявили, что все оставшиеся в городе террористы будут уничтожены.

Ранее 275 боевиков группировки, запрещенной во многих странах мира, покинули город по соглашению с городскими властями.

Военнослужащие уже начали разминирование городских улиц и зданий. Отмечается, что официально об освобождении Ракки от террористов будет объявлено в ближайшее время.

ИГ контролировало Ракку с 2013 года, при этом город являлся неофициальной столицей организации. Операция по освобождению города началась в прошлом году при поддержке Коалиции во главе с США.