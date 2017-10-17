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Минэкономики надеется, что 40 процентов ВВП будет за малым и средним бизнесом
17.10.2017 18:50 — Разное | Ежедневник
По словам министра экономики Владимира Зиновского, доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси занимала 28%. После принятия документов по либерализации ставится задача со временем достичь 40%.
Ключевым документом, на который надеется главное экономическое ведомство страны – Декрет о развитии предпринимательства. Президент Беларуси ранее обещал бизнесу, что соответствующие нормы будут введены в действие с 1 октября 2017 года.
"Ключевой документ еще не подписан, там есть некоторые шероховатости, но он будет вот-вот подписан. Это позволит более быстрыми темпами развиваться бизнесу", - цитирует
Но часть документов по либерализации уже подписана. Принимаемые меры по либерализации в экономике, по мнению министра, помогут Беларуси подняться в рейтинге Doing Business ("Ведение бизнеса").
Доклад Doing Business - ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту ведения предпринимательской деятельности в 189 странах. Публикуется ежегодно осенью.
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По словам министра экономики Владимира Зиновского, доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси занимала 28%. После принятия документов по либерализации ставится...
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