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Беларусь достигла минимального показателя инфляции за всю суверенную историю
17.10.2017 19:34 — Разное | Ежедневник
За 9 месяцев текущего 2017 года официальные показатели инфляции в Беларуси составили всего 2,7 процента. Такого, по мнению премьер-министра, в современной истории Беларуси еще не было.
Соответствующая информация была озвучена премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым на заседании Президиума Совета Министров.
Как отмечается на сайте правительства Андрей Кобяков обратил внимание, что при сохранении макроэкономической стабильности обеспечивается и рост экономики.
"По темпам роста валового внутреннего продукта вышли на уровень 101,7% к аналогичному периоду прошлого года. Это соответствует годовому значению прогноза. Общая ситуация в экономике сохраняется стабильной, выполняются почти все ключевые показатели эффективности работы правительства и Национального банка", - заявил Андрей Кобяков.
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За 9 месяцев текущего 2017 года официальные показатели инфляции в Беларуси составили всего 2,7 процента. Такого, по мнению премьер-министра, в современной истории...
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