Беларусь достигла минимального показателя инфляции за всю суверенную историю





За 9 месяцев текущего 2017 года официальные показатели инфляции в Беларуси составили всего 2,7 процента. Такого, по мнению премьер-министра, в современной истории Беларуси еще не было.

Соответствующая информация была озвучена премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым на заседании Президиума Совета Министров.

Как отмечается на сайте правительства Андрей Кобяков обратил внимание, что при сохранении макроэкономической стабильности обеспечивается и рост экономики.

"По темпам роста валового внутреннего продукта вышли на уровень 101,7% к аналогичному периоду прошлого года. Это соответствует годовому значению прогноза. Общая ситуация в экономике сохраняется стабильной, выполняются почти все ключевые показатели эффективности работы правительства и Национального банка", - заявил Андрей Кобяков.



По данным премьер-министра, растет производительность труда, продолжает увеличиваться экспорт. В январе-августе Беларусь поставки на экспорт товаров и услуг на 23 млрд долларов. Это на 19,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров вырос на 21,1%, рост наблюдается как за счет ценового фактора (на 15,3%), так и в физических объемах (на 5%). Если не учитывать сырьевые ресурсы (нефтепродукты и калий), то по остальным товарным группам темп роста экспорта несколько выше - 122,6%. Внешняя торговля сбалансирована. За январь-август сальдо по товарам и услугам сложилось положительным в размере 478 млн долларов, или 1,4 % к ВВП.