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Стариков: Порошенко "досидит" до конца своего президентского срока

17.10.2017 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Митинг у здания Рады в Киеве, агитационно-пропагандистский тур Саакашвили по городам Украины, накопившиеся антикоррупционные настроения в украинском обществе — не начинается ли новый "майдан"? Своим мнением с радио Sputnik Беларусь поделился известный писатель, политический эксперт Николай Стариков.

"Для того, чтобы правильно оценить события, происходящие сегодня в Киеве, нужно помнить самый главный факт — все "майданы" и государственные перевороты происходят не сами собой, а за ними стоят Соединенные Штаты Америки, сегодня главная задача США поддерживать "стабильную нестабильность" на Украине", — сказал Стариков.

Комментарий писателя, политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Писатель, политический эксперт Николай Стариков прокомментировал последние украинские события.

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