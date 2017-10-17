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Стариков: Порошенко "досидит" до конца своего президентского срока
17.10.2017 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь
"Для того, чтобы правильно оценить события, происходящие сегодня в Киеве, нужно помнить самый главный факт — все "майданы" и государственные перевороты происходят не сами собой, а за ними стоят Соединенные Штаты Америки, сегодня главная задача США поддерживать "стабильную нестабильность" на Украине", — сказал Стариков.
Комментарий писателя, политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Писатель, политический эксперт Николай Стариков прокомментировал последние украинские события.
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