Митинг у здания Рады в Киеве , агитационно-пропагандистский тур Саакашвили по городам Украины, накопившиеся антикоррупционные настроения в украинском обществе — не начинается ли новый "майдан"? Своим мнением с радио Sputnik Беларусь поделился известный писатель, политический эксперт Николай Стариков.

"Для того, чтобы правильно оценить события, происходящие сегодня в Киеве, нужно помнить самый главный факт — все "майданы" и государственные перевороты происходят не сами собой, а за ними стоят Соединенные Штаты Америки, сегодня главная задача США поддерживать "стабильную нестабильность" на Украине", — сказал Стариков.

Комментарий писателя, политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.