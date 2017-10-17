UNICEF в Беларуси запускает новую благотворительную программу





Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) запускает в Беларуси благотворительную инициативу на 2017- 2020 год.

Программа направлена на повышение культуры благотворительности и сбор средств на программы ЮНИСЕФ по трем направлениям: поддержке семей, воспитывающих детей, для сохранения ребенка в биологической семье; созданию альтернативных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития; профессиональной ориентации подростков, которые проживают в интернатных учреждениях системы образования.

Главная цель программы: при помощи инновационных инструментов и поддерживающих проектов позволить каждому белорусу внести свой вклад в доброе дело и стать частью этой глобальной миссии.

“Нам очень важно показать, что благотворительность не что-то абстрактное, далекое, не про всех нас. Слово “благотворительность” - это про социальную культуру, про осознанное понимание человека: я могу помочь и, если мне нужна помощь, я могу на нее рассчитывать. Мы все может сделать огромное дело, а при помощи современных технологий сбора средств это можно сделать очень быстро и просто”, - заявил представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь доктор Рашед Мустафа Сарвар.

Первым партнером проекта станет крупнейший частный банк Беларуси - «Приорбанк». Использование передовых платежных технологий позволит объединить десятки тысяч белорусов ради доброго дела. Сделать пожертвования будет возможно через мобильный банк, Интернет-банк и банкоматы.

“Этот проект станет еще одним долгосрочным и важным благотворительным проектом нашего банка. Мы очень рады, что благодаря опыту и передовым инновационным технологиям мы можем стать партнерами этой глобальной миссии и запустить самую масштабную в нашей стране благотворительную кампанию с привлечением не только частных, но и корпоративных клиентов в республиканском масштабе”, - заявил председатель Правления ОАО "Приорбанк" Сергей Костюченко.

Подробнее узнать о программе и внести свой вклад сейчас можно на сайте UNICEF.

Информация по делу

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) – самая крупная и одна из старейших в мире организаций по защите детей, которая работает в более, чем 190 странах мира.

В Беларуси Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает уже 20 лет. Среди друзей ЮНИСЕФ в Беларуси - теннисисты Виктория Азаренко и Максим Мирный, солист группы "J:Mors" Владимир Пугач.

Сотрудничество Республики Беларусь с ЮНИСЕФ осуществляется на долговременной программной основе. В настоящее время реализуется

Страновая программа на 2016-2020 годы. В ее основе - национальные приоритеты Республики Беларусь в области социального развития, здравоохранения и образования.