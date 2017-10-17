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Пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября
Такое положение предусмотрено указом президента от 17 октября № 377 «О повышении пенсий», сообщает
Перерасчет трудовых пенсий в Беларуси будет проведен в связи с ростом средней зарплаты в стране.
Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.
В результате с 1 ноября 2017 года пенсии увеличатся в среднем на 5%.
Повышение пенсий до конца года
Напомним, что ранее Совмин
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Такое положение предусмотрено указом президента от 17 октября № 377 «О повышении пенсий», сообщает пресс-служба главы государства.
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