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Пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября

17.10.2017 21:37 — Разное | БДГ  
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Такое положение предусмотрено указом президента от 17 октября № 377 «О повышении пенсий», сообщает пресс-служба главы государства.

Перерасчет трудовых пенсий в Беларуси будет проведен в связи с ростом средней зарплаты в стране.

Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате с 1 ноября 2017 года пенсии увеличатся в среднем на 5%.

Повышение пенсий до конца года анонсировал 21 сентября на онлайн-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, который рассказал, что трудовые пенсии в соответствии с законодательством перерассчитываются в связи с ростом средней зарплаты не менее одного раза в год в пределах средств бюджета фонда соцзащиты населения. 

Напомним, что ранее Совмин принял постановление, согласно которому внесены дополнения и изменения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий. Также с 1 сентября в стране будут повышаться пенсии военных. Это следует из указа №314, подписанного Александром Лукашенко 31 августа 2017 года.

 
 
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Такое положение предусмотрено указом президента от 17 октября № 377 «О повышении пенсий», сообщает пресс-служба главы государства.

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