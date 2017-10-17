Пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября

Такое положение предусмотрено указом президента от 17 октября № 377 «О повышении пенсий», сообщает пресс-служба главы государства.

Перерасчет трудовых пенсий в Беларуси будет проведен в связи с ростом средней зарплаты в стране.

Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате с 1 ноября 2017 года пенсии увеличатся в среднем на 5%.

Повышение пенсий до конца года анонсировал 21 сентября на онлайн-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, который рассказал, что трудовые пенсии в соответствии с законодательством перерассчитываются в связи с ростом средней зарплаты не менее одного раза в год в пределах средств бюджета фонда соцзащиты населения.