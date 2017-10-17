Запутать за 10 секунд: как банановый паук поймал лягушку

Эти кадры были сняты в американском штате Флорида. Бразильский странствующий паук, еще известный как банановый, подполз к лягушке, которая попала в паутину.

Автор ролика отметил, что заснял только одного из множества пауков, появившихся в одном месте. На видео можно увидеть, как быстро паук запутал свою жертву в паутину.

Банановый паук считается очень агрессивным, он ядовит. Ареал его распространения — Центральная и Южная Америки. Такие пауки часто попадают в Европу в контейнерах с бананами, поэтому пауков и прозвали банановыми — за любовь к этим фруктам.