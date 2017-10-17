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Запутать за 10 секунд: как банановый паук поймал лягушку

17.10.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эти кадры были сняты в американском штате Флорида. Бразильский странствующий паук, еще известный как банановый, подполз к лягушке, которая попала в паутину.

Запутать за 10 секунд: как банановый паук поймал лягушку
© YouTube / Zeb Hallock
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Автор ролика отметил, что заснял только одного из множества пауков, появившихся в одном месте. На видео можно увидеть, как быстро паук запутал свою жертву в паутину.

Банановый паук считается очень агрессивным, он ядовит. Ареал его распространения — Центральная и Южная Америки. Такие пауки часто попадают в Европу в контейнерах с бананами, поэтому пауков и прозвали банановыми — за любовь к этим фруктам.

 
 
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Кадры попавшей в сети одного из самых опасных пауков в мире лягушки попали в интернет. Смотрите на видео, как паук напал на свою жертву.

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