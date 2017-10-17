Около 600 тысяч беженцев-рохинджа скопились в Бангладеш

По данным Международной организации по миграции, 537 тысяч рохинджа прибыли в Бангладеш с августа текущего года.



© Sputnik/ Евгений Одиноков Сотни человек собрались в центре Москвы в поддержку мусульман-рохинджа

По словам самих беженцев, они страдают от геноцида властей Мьянмы. Они рассказывают, что солдаты заходят в их дома и расстреливают людей без разбора.

Рохинджа — этническая группа, проживающая в штате Ракхайн в Мьянме и считающая себя коренным населением страны. Однако власти Мьянмы отказывают рохинджа в гражданстве и называют их нелегалами из Бангладеш.

В настоящее время беженцы размещены во временных лагерях, помощь им оказывают сотрудники Красного Креста.