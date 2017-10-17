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Около 600 тысяч беженцев-рохинджа скопились в Бангладеш
17.10.2017 21:27 — Разное | Sputnik Беларусь
По данным Международной организации по миграции, 537 тысяч рохинджа прибыли в Бангладеш с августа текущего года.
© Sputnik/ Евгений Одиноков
По словам самих беженцев, они страдают от геноцида властей Мьянмы. Они рассказывают, что солдаты заходят в их дома и расстреливают людей без разбора.
Рохинджа — этническая группа, проживающая в штате Ракхайн в Мьянме и считающая себя коренным населением страны. Однако власти Мьянмы отказывают рохинджа в гражданстве и называют их нелегалами из Бангладеш.
В настоящее время беженцы размещены во временных лагерях, помощь им оказывают сотрудники Красного Креста.
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Число беженцев исчезающей этнической группы рохинджа из Мьянмы составляет в Бангладеш 582 тысячи человек. Смотрите на видео, как живут беженцы.
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