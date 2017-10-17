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Равков: войска Беларуси и РФ являются гарантом стабильности в Европе

17.10.2017 20:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Региональная группировка войск Беларуси и России является гарантом стабильности в Европе, заявил во вторник министр обороны республики Андрей Равков.

Сегодня в Минобороны Беларуси, а также Генштабе белорусских Вооруженных сил были подведены итоги белорусско-российских учений "Запад-2017".

Равков: войска Беларуси и РФ являются гарантом стабильности в Европе
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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"Генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что региональная группировка войск является гарантом стабильности и спокойствия в регионе, а само учение стало своего рода апробацией новых способов применения РГВ(С) в условиях современных вооруженных конфликтов", — отметили в пресс-службе военного ведомства.

После подведения итогов Равков наградил ценными подарками и грамотами наиболее отличившихся в ходе учений военнослужащих, а также присвоил внеочередные звания более чем двум десяткам офицеров.

В Минобороны отметили, что окончательные итоги учений будут подведены на совместной коллегии белорусского и российского оборонных ведомств.

Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на полигонах Беларуси и России. Общее количество военнослужащих, участвовавших в учениях, составила 12,7 тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны вручил погоны более чем 20 офицерам, а также наградил почетными грамотами и подарками отличившихся в учениях военнослужащих.

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