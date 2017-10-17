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Ширяев и Рак: в ботсаду в Минске пройдет фестиваль "Самайн"

18.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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У древних кельтов "Самайн" был праздником нового года, знаменовал начало зимней, темной половины годового цикла. "Самайн" — это еще и сезонный праздник окончания сбора урожая, который своими чертами очень схож с осенними праздниками наших предков.

"Самайн" является языческим прототипом Хеллоуина. В последнее время его все чаще празднуют и в России, и в Украине, и у нас. Он окутан большим количеством мифов, традиций. Праздник предусматривает единение с природой. А где в Минске лучшее место, чем не Ботанический сад, где настоящая природа в хорошем состоянии?" — сказал Рак.

Ширяев и Рак: в ботсаду в Минске пройдет фестиваль "Самайн"
Александр Кривошеев / Sputnik
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"Самайн" традиционно празднуется несколько дней, и эти дни не входят ни в год наступающий, ни в год уходящий. В Минске праздник пройдет 28 октября и будет длиться до вечера. Гостей ожидает удивительный мир кельтской культуры: волынщики, шотландская гвардия, танцевальные мастер-классы, школа шотландских боевых искусств, ирландская и шотландская кухня, и, конечно, музыка.

На фестивале в Ботаническом саду выступят сразу несколько колелктивов. Среди них — группа "Cluaran", исполняющая ирландский и шотландский фольклор на кельтских наречиях, "Доходяги Бэнд" с зажигательным рок-н-роллом, замешанным на кельтских мотивах, и "Все Crazy" со своим неповторимым взрывным кельтским панком. Их последний альбом вошел в топ-25 английского портала London Celtic Punks.

"Самайн" — это прекрасный повод собраться с друзьями и семьей на большой фестиваль с фолк-музыкой, танцами, таинственными обрядами, сражениями древних воинов, национальными играми и забавами, отдохнуть на природе, не выезжая за Минскую кольцевую. Начало фестиваля в 11.00. Детям до 6 лет, многодетным семьям, военнослужащим срочной службы, инвалидам всех групп и сиротам обещан бесплатный вход.

Беседу с Александром Раком и Алексеем Ширяевым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель экстрим-театра "Берсерк" Александр Рак и музыкант Алексей Ширяев рассказали радио Sputnik Беларусь о готовящемся грандиозном фестивале кельтской...

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