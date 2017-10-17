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Учения МЧС по реагированию на радиационные аварии пройдет в Островце

18.10.2017 09:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. 18 и19 октября в Островецком районе пройдут командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии с участием органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в МЧС Беларуси.

Учения МЧС по реагированию на радиационные аварии пройдет в Островце
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В соответствии с международными рекомендациями, государства, которые вводят в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию учений по реагированию на возможные инциденты. Цель учений — проверка готовности системы оперативного реагирования, которая важна, в том числе, и в процессе разработки аварийных планов действий за пределами промышленной площадки АЭС", — отметили в ведомстве.

Для атомных электростанций существуют понятия проектных и запроектных аварий. Для Белорусской АЭС при аварии, предусмотренной проектом, выход радиоактивных веществ за пределы площадки станции не происходит. Тем не менее, в соответствии с современными международными подходами страны должны быть готовы к действиям и при запроектных авариях. Поэтому в замысел первого учения умышленно заложен именно практически невозможный запроектный сценарий развития событий с выбросом радиоактивных веществ.

Запланирована проверка готовности сил и средств к реагированию в Островецком районе. Чтобы не создавать неудобств местным жителям, эвакуация будет отработана с привлечением статистов, а накануне учения спасатели адресно проинформируют население деревень в радиусе трех километров вокруг строящейся Белорусской АЭС. Пройдет проверка готовности персонала Белорусской АЭС к локализации инцидентов с практической отработкой действий на тренажерах блочного пульта управления станции.

Учения МЧС по реагированию на радиационные аварии пройдет в Островце
© Sputnik / Виктор Толочко
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Практическая отработка вводных будет проведена во многих районах страны с задействованием различных служб: передачи и распространения информации, транспортного обеспечения, энергоснабжения, защиты сельскохозяйственных животных и растений и других, поскольку вблизи территории Беларуси расположены несколько атомных электростанций.

На учения в качестве наблюдателей приглашены представители стран ОДКБ и соседних государств, а также дипломаты аккредитованных в Беларуси посольств.

"Проводя учение, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии и исходит из безусловной приоритетности  вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы", — подчеркнули в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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МЧС проверит готовность системы оперативного реагирования Белорусской АЭС к радиационным авариям.

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