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Исследователи обнаружили на Луне огромную пещеру

18.10.2017 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Исследователи обнаружили на Луне огромную пещеру

Ученые из Японии отрыли под поверхностью Луны гигантскую пещеру длинной 50 км.

Японские исследователи обнаружили под поверхностью Луны огромную пещеру длиной 50 км, которую в будущем можно использовать для оборудования там исследовательской базы. Об этом сообщило сегодня национальное аэрокосмическое агентство JAXA.

Пещера была обнаружена на основе анализа данных, переданных японским исследовательским зондом "Кагуя". Эта пустота находится под кратером Мариус на внешней стороне Луны. Сначала "Кагуя" смогла заснять вход в пещеру, а затем с помощью электромагнитного зондирования удалось изучить ее подземную структуру, сообщила БЕЛТА.

По мнению экспертов агентства, эта длинная пещера образовалась примерно 3,5 млрд лет назад в результате вулканической деятельности. Размещение там исследовательской базы позволит снизить негативное воздействие на нее радиации и резких перепадов температуры.

 
 
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Ученые из Японии отрыли под поверхностью Луны гигантскую пещеру длинной 50 км.

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