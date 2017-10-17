Нацбанк Беларуси планирует отказаться от картотеки





Как заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, планируется создать автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств.

Об этом он сообщил на открытии XIV Международного форума по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017.

"В планах Национального банка создание автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств, внедрение которой позволит отказаться от такого устаревшего наследия бумажного оборота, как картотека", - сказал Павел Каллаур.

Он уточнил, что сроки реализации данной инициативы во многом определяются согласованием интересов заинтересованных органов государственного управления. Председатель правления Нацбанка отметил, что новые возможности для клиентов открывает уже реализованная в Беларуси межбанковская система идентификации.

"Клиент тем самым может получить доступ к сервисам любого отечественного банка, что способствует развитию конкуренции и стремлению банков оперативно внедрять инновационные продукты. Развитие системы начато с загрузки данных физических лиц. Следующий этап - решение вопросов по загрузке в систему данных о юридических лицах", - пояснил он.

Павел Каллаур подчеркнул, что в Беларуси сегодня имеются все основания утверждать, что бизнес в эпоху цифровых трансформаций - это новая реальность, в которой функционируют белорусские банки.

"Эта реальность отличается непрерывным характером технологических изменений, дополняемых постоянным переосмыслением существующих бизнес-процессов и их реинжинирингом", - добавил он.

XIV Международный форум по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017" проходит 18-20 октября в Минске. Форум собрал свыше 1,5 тыс. руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления из более чем 10 стран. Состоится 14 секционных заседаний, включая дискуссии, на которых выступят более 60 спикеров. Основным блоком тем определены такие актуальные для финансовой отрасли вопросы, как современные требования к ИТ-платформам банков, управление данными, цифровое взаимодействие с клиентами и использование в банковской системе технологии блокчейн, сообщает БЕЛТА .

"БанкИТ" - это единственное специализированное мероприятие в Восточной Европе, которое объединило топ-менеджмент банков, ИТ-компаний и других сфер бизнеса, а также представителей заинтересованных государственных структур и экспертов в области разработки информационных технологий.

Начиная с 2004 года участники форума плодотворно взаимодействуют на площадке форума при решении актуальных задач, эффективно используя предоставленные организаторами возможности. С каждым годом "БанкИТ" собирает все больше участников. Если в 2011 году мероприятие посетили более 820 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления, то в 2016 - уже свыше 1,4 тыс.

