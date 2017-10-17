Беларусь планирует увеличить товарооборот с Турцией до 1 миллиарда долларов





Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с турецкой делегацией во главе с министром развития Турции Лютфи Элваном обсудили состояние белорусско-турецкого сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации и инвестиций.

Турция входит в число важных и перспективных экономических партнеров Беларуси. "За последние 10 лет объем белорусско-турецкого товарооборота увеличился более чем в 5 раз и превысил по итогам 2016 года 800 млн долларов. Надеемся, что по итогам текущего года нашим странам удастся выйти на показатель товарооборота в 1 млрд долларов", - сказал Андрей Кобяков.

Руководитель правительства обратил внимание, что белорусские промышленные предприятия проявляют заинтересованность в создании в партнерстве с турецкими компаниями сборочных производств в Турции и совместном продвижении продукции на рынки стран региона.

"Два крупных белорусских промышленных предприятия - "Гомсельмаш" и "Амкодор" - уже ведут работу с турецкими партнерами по созданию в Турции сборочных производств сельскохозяйственных комбайнов, а также строительной, коммунальной и иной специальной техники. Сейчас мы активно ищем партнера в Турции для создания сборочного производства белорусских тракторов", - проинформировал Андрей Кобяков.

Премьер-министр отметил, что в Беларуси готовятся к визиту премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в начале февраля 2018 года. Андрей Кобяков также выразил надежду, что подготовленный по заказу Министерства развития Турции аналитический доклад "Турция-Беларусь: перспективы сотрудничества" позволит турецким официальным и деловым кругам более предметно взглянуть на перспективы сотрудничества с нашей страной.

"В свою очередь также внимательно изучим этот документ и примем во внимание изложенные там рекомендации", - резюмировал он. Визит министра развития Турции в Беларусь проходит 17-18 октября по приглашению белорусской стороны, сообщает БЕЛТА .

Программой визита также запланировано проведение переговоров с руководством белорусских министерств экономики, иностранных дел и промышленности, посещение индустриального парка "Великий камень", встречи с представителями работающих в Беларуси турецких компаний.

