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Киркоров о Минске: "Я загадал желание обязательно сюда вернуться"

18.10.2017 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Киркоров отправляется в тур со своим проектом "Я" и снова посетит Беларусь. Режиссер постановки — Франко Драгоне, который создавал спектакли для Cirque du Soleil. В этом году организаторы концерта обещают, что он будет еще масштабнее, нежели тот, что уже видел белорусский зритель.

"Это шоу покажет людям внутренний мир Филиппа, его мечты и мысли, оно для него очень личное, поэтому так и называется — "Я". Мы посмотрели на всю его жизнь, на все, что он сделал за эти годы и решили: Филипп выйдет на сцену не в образе. Сегодня он такой, какой он есть: настоящий, сумасшедший, ранимый, трогательный. Таким вы его еще точно не видели", — отмечает режиссер шоу Драгоне.

В 2016 году на минской премьере шоу Филипп Киркоров пообещал зрителям обязательно вернуться.

Премьера шоу "Я" состоялась в марте 2016 года в Государственном Кремлевском дворце, и уже тогда Филипп Киркоров рассказал, что ему показалось, будто это юбилейный концерт. В программу вошли знаменитые песни "Полетели", "Снег", "Я за тебя умру", "Просто подари".

Шоу создавала интернациональная команда: над декорациями работал бельгиец Маркос Виналь, художником по свету стал канадец Лоран Лорти, автор световых партитур для мюзикла Notre Dame de Рaris. За хореографию отвечает американец Тони Теста, который работал с Майклом Джексоном, Кайли Миноуг, Бритни Спирс.

 
Теги: Минск
 
 
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Второй раз концерт Филиппа Киркорова пройдет на белорусской "Минск-Арене".

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