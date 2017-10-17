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Макарина-Кибак: мы не можем запретить домашние роды

18.10.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагический инцидент в Березино, когда после домашних родов погибли обе новорожденные девочки и их мать, а также недавний приговор жительнице Витебска, у которой во время домашних родов умер ребенок, спровоцировали широкое обсуждение в обществе, в том числе, и среди парламентариев, о том, что в Беларуси необходимо ввести ответственность за домашние роды либо запретить их вообще.

Макарина-Кибак: мы не можем запретить домашние роды
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
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Во время ток-шоу "Что происходит" на телеканале "РТР-Беларусь" председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Макарина-Кибак пояснила, что на законодательном уровне введение такого запрета и ответственности не обсуждается. 

"На самом деле мы не можем запретить домашние роды. Женщина имеет право на оказание медицинской помощи. И сейчас выноситься запрет именно на домашние роды не будет. Хотя мы не поддерживаем. И ответственность пока вноситься тоже не будет, не рассматривается этот вопрос. Но уголовная ответственность всегда предусмотрена, в случае чего. Но мы, медицинская комиссия, не поддерживает роды на дому", — сказала Макарина-Кибак.

Председатель парламентской комиссии также ответила на вопрос о том, будет ли введен запрет для частных медицинских центров на проведение абортов.

"Это обсуждается, я бы сказала, больше на бытовом уровне. В парламенте обсуждали этот вопрос. Но в 2018 году изменений вноситься не будет", — сказала Макарина-Кибак.

Фрагмент беседы с председателем постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмилой Макариной-Кибак слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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