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Макарина-Кибак: мы не можем запретить домашние роды
18.10.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагический инцидент в Березино, когда
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
Во время ток-шоу
"На самом деле мы не можем запретить домашние роды. Женщина имеет право на оказание медицинской помощи. И сейчас выноситься запрет именно на домашние роды не будет. Хотя мы не поддерживаем. И ответственность пока вноситься тоже не будет, не рассматривается этот вопрос. Но уголовная ответственность всегда предусмотрена, в случае чего. Но мы, медицинская комиссия, не поддерживает роды на дому", — сказала Макарина-Кибак.
Председатель парламентской комиссии также ответила на вопрос о том, будет ли введен
"Это обсуждается, я бы сказала, больше на бытовом уровне. В парламенте обсуждали этот вопрос. Но в 2018 году изменений вноситься не будет", — сказала Макарина-Кибак.
Фрагмент беседы с председателем постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмилой Макариной-Кибак слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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