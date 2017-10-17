Хазин: Запад должен взять Украину под внешний контроль /

Для того, чтобы понимать отношение Запада к Украине, нужно отдавать себе отчет в том, что происходит на самом Западе, считает известный экономист, публицист, политический эксперт Михаил Хазин.

Украина была разменной картой в противостоянии Запада и России. Россия все время пыталась предложить Украине какие-то взаимовыгодные схемы, при которых экономика Украины развивалась бы, но украинские элиты предпочитали получать от Запада какие-то подачки и ничего не делать.

"Но ситуация стала меняться и в Евросоюзе, и в самой Америке. Противники Трампа, которому противостояние с Россией не так интересно, подталкивают его к конфронтации с Россией, а он неявно сопротивляется. Для Евросоюза Восточная Европа — дотационный регион, действующая модель поддержания экономического роста больше не работает, потому у Брюсселя и Берлина в бюджете образуется большая дырка и первое желание, которое возникает, это снять с дотации Восточную Европу", — полагает эксперт.

Снять с дотаций Восточную Европу — это значит получить у границ Германии несколько десятков миллионов "белых", недовольных и, вероятно, вооруженных людей, что весьма неприятно. Главным источником такого развития событий может стать Украина , и, по мнению Михаила Хазина, Западу необходимо взять ее под внешний контроль, так как внутренний контроль страна обеспечить не может. И, прежде всего, внешний контроль нужно взять над арсеналами, атомными станциями и некоторыми химическими заводами, а инструментом этой идеи сегодня является Саакашвили.

Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.