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Хазин: Запад должен взять Украину под внешний контроль

18.10.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для того, чтобы понимать отношение Запада к Украине, нужно отдавать себе отчет в том, что происходит на самом Западе, считает известный экономист, публицист, политический эксперт Михаил Хазин. 

Украина была разменной картой в противостоянии Запада и России. Россия все время пыталась предложить Украине какие-то взаимовыгодные схемы, при которых экономика Украины развивалась бы, но украинские элиты предпочитали получать от Запада какие-то подачки и ничего не делать.

Хазин: Запад должен взять Украину под внешний контроль
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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"Но ситуация стала меняться и в Евросоюзе, и в самой Америке. Противники Трампа, которому противостояние с Россией не так интересно, подталкивают его к конфронтации с Россией, а он неявно сопротивляется. Для Евросоюза Восточная Европа — дотационный регион, действующая модель поддержания экономического роста больше не работает, потому у Брюсселя и Берлина в бюджете образуется большая дырка и первое желание, которое возникает, это снять с дотации Восточную Европу", — полагает эксперт.

Снять с дотаций Восточную Европу — это значит получить у границ Германии несколько десятков миллионов "белых", недовольных и, вероятно, вооруженных людей, что весьма неприятно. Главным источником такого развития событий может стать Украина, и, по мнению Михаила Хазина, Западу необходимо взять ее под внешний контроль, так как внутренний контроль страна обеспечить не может. И, прежде всего, внешний контроль нужно взять над арсеналами, атомными станциями и некоторыми химическими заводами, а инструментом этой идеи сегодня является Саакашвили. 

Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный экономист, публицист, политический эксперт Михаил Хазин комментирует ситуацию, которая складывается в Украине.

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