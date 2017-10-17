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Можно жить: ученые нашли на Луне тоннель для обустройства базы

18.10.2017 15:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Японские ученые из Института космического пространства и астрономических исследований Японского аэрокосмического агентства (JAXA) обнаружили на Луне тоннель, который может быть использован для строительства в нем базы космонавтов, сообщило агентство РИА Новости.

Можно жить: ученые нашли на Луне тоннель для обустройства базы
© Pixabay
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Серьезными препятствиями для создания базы на Луне прежде считались радиация, перепады температуры, падение метеоритов. Тоннель сможет защитить космонавтов от этих неблагоприятных факторов.

"Данные были получены зондом "Кагуя", который был спущен на Луну в 2007 году и в течение полутора лет собирал информацию. Однако тогда у нас не было возможности провести такой анализ. Это стало возможно только при современном уровне технологий", — пояснила представитель пресс-службы JAXA Адзуса Ябэ.

Тоннель обнаружили в районе Холмов Мариуса. Он тянется на десятки километров под поверхностью спутника, имеет радиус в пятьдесят метров и такую же глубину.

 
Теги: Минск
 
 
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Данные предоставил спущенный в 2007 году на поверхность Луны зонд "Кагуя".

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