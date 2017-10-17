Обезьяна защищала своего детеныша и укусила мужчину в зоопарке Бали

Инцидент произошел минувшим летом в контактном зоопарке Бали, который приехала посетить семья туристов.

Маленькая обезьянка забралась на плечи к мужчине, однако ее мать, видимо, решила, что люди пытаются забрать ее дитя, и уцепилась за одежду.

Потом она подпрыгнула и укусила мужчину за руку. Пострадавший попытался отойти от обезьяны, однако она не отступала от него ни на шаг.