ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обезьяна защищала своего детеныша и укусила мужчину в зоопарке Бали

18.10.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел минувшим летом в контактном зоопарке Бали, который приехала посетить семья туристов.

Маленькая обезьянка забралась на плечи к мужчине, однако ее мать, видимо, решила, что люди пытаются забрать ее дитя, и уцепилась за одежду.

Потом она подпрыгнула и укусила мужчину за руку. Пострадавший попытался отойти от обезьяны, однако она не отступала от него ни на шаг.

 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обезьяна укусила за руку мужчину, на плечи которому забрался ее детеныш. Смотрите на видео кадры происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У мінскім тралейбусе "заяц" пырснуў кантралёру пярцовым балончыкам у вочы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика