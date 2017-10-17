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Обезьяна защищала своего детеныша и укусила мужчину в зоопарке Бали
18.10.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел минувшим летом в контактном зоопарке Бали, который приехала посетить семья туристов.
Маленькая обезьянка забралась на плечи к мужчине, однако ее мать, видимо, решила, что люди пытаются забрать ее дитя, и уцепилась за одежду.
Потом она подпрыгнула и укусила мужчину за руку. Пострадавший попытался отойти от обезьяны, однако она не отступала от него ни на шаг.
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Обезьяна укусила за руку мужчину, на плечи которому забрался ее детеныш. Смотрите на видео кадры происшествия.
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