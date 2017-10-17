Утверждены ставки единого налога для видов деятельности без регистрации ИП





Минским городским советом 18 октября утверждены ставки единого налога для перечня видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Как сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский, при разработке документа учтена сложившаяся практика по установлению единообразных ставок единого налога для физлиц и ИП, осуществляющих один и тот же вид деятельности, с учетом особенностей отдельных видов деятельности.

Внесение дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 года №261 "О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц" обусловлено принятием указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц".

Документом расширен перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

В указе прописаны размеры базовых ставок единого налога для физических лиц, ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов: в первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую - Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью - иные.

Всего в налоговых инспекциях Минска на учете состоит 3,3 тыс. физических лиц - плательщиков единого налога, из них единый налог по заявительному принципу уплачивают свыше 2,5 тыс. человек.

Так, ставки единого налога при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции в Минске составят 20 белорусских рублей, при предоставлении физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания - 116 белорусских рублей за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем (в квартирах с количеством комнат не более двух, 145 белорусских рублей - в квартирах с количеством комнат более двух).

Размер базовой ставки единого налога за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 97 белорусских рублей.

Для тех, кто занимается деятельностью, связанной с ремонтом часов, обуви, сборкой мебели, единый налог определен в размере 31 белорусских рублей, по виду деятельности "Настройка музыкальных инструментов" - в размере 25 белорусских рублей, "Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика" - 56 белорусских рублей, сообщает БЕЛТА .

Ставка единого налога при распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов составит 6 белорусских рублей, при производстве одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика - 59 белорусских рублей, при осуществлении штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, при оклеивании стен обоями, кладке (ремонте) печей и каминов - 109 белорусских рублей.

Разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техобслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на ПК можно будет заниматься, уплатив ставку единого налога в размере 97 белорусских рублей. Размер ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составит 93 белорусских рублей.

