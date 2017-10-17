Абьюз взрослой жизни

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Мы без конца проклинаем современную культуру и, разумеется, за дело, и все же я хочу спросить - кто обеспечил миллионы просмотров и лайков?

В дополнение к тому, что формируется дискурс вокруг красоты любой женщины, по-хорошему, любая женщина должна так же болеть чем-то уникальным. Нормально, если до недавних пор про эту болезнь никто не знал, хорошо, если злые доктора и соседи говорили, что это и не болезнь вовсе, еще лучше, если ты сама была в ней виновата, очень виновата, опять же, по словам злодеев. В поддержку всем на свете теперь звезды рассказывают, как и с чем они справлялись, и простым смертным это должно помогать.

Так, среднестатистический читатель скорее найдет ряд схожих признаков с самочувствием звезды у себя и с некоторой вероятностью одобрительно скажет себе «продолжаем жить бездарно, я же болен», с меньшей – «ну, проживем, звезда смогла, а я на х процентов такой же», со стремящейся к нулю – «люди с болезнями достигают таких высот, я больше не могу терять время».

Это пост о взрослой жизни. О той, в которой ты понимаешь свою ответственность за перманентное состояние. О той, в которой важен результат, а не процесс и, тем более, не сложности процесса. Так вот, эта жизнь (в смысле устоявшегося порядка вещей во вселенной) никак не зависит от того, что о ней говорят, в то время как говорят о ней постоянно какую-то ересь, и все про женщин.

К середине 2017 года издания пресытились женскими «я всем должна», «я все тяну», «от меня хотят» и массово говорят уставшим дамам то, что они хотят услышать. Слышать они, естественно, хотят, что нет, не должна, нет, не тяни больше, хоти сама, посмотри наш список, это абьюзеры, и они тебя много лет газлайтили. Правила формирования культуры таковы, что они формируются наиболее востребованным дискурсом, правила жизни сформированы задолго до всех дискутирующих и не особо волнуются по поводу того, кто там себе что придумал. Парадокс формируется именно в том месте, где люди, обладающие недостаточным знанием в силу ряда причин путают понятия (не без помощи профессионалов) и переносят правила локальных ситуаций на жизнь в целом.

Жизнь говорит «никто никому ничего не должен», ситуативные статьи вторят «ты никому ничего не должна, а они все плохие, плохие», жизнь вещает «ты, будь добр, неси ответственность за себя», медиа откликаются в головах потребителя «а почему вдруг вся ответственность мира на тебе, брось ее, брось». Можно бесконечно вырывать фразы из контекста, но суть противостояния конкретных случаев и их массовой интерпретации от этого останется неизменной – общество (ок, некоторая доля) не спешит разобраться в сути вопроса, но жаждет избавиться от ответственности и обвинить того, кого ситуация располагает обвинить.

Даже не углубляясь в критерии отбора успешных, мы все можем назвать некоторое количество людей, таковыми являющимися (удивительно, но они богаты и знамениты, иначе откуда бы мы их знали). Так вот ни один из этих людей не ныл всю жизнь, более того, все они говорят о том, что бывает субъективно сложно, субъективно несправедливо, но необходимо работать во всех смыслах слова. Терри Пратчетт говорил, что жизнь принадлежит тем, чей стакан намного больше и наполнен вином (а не наполовину пуст или полон), Льюис Кэролл любил опыт за его честность, современное общество хочет избавиться от ответственности и ничего при этом не упустить.

Мы все любим пожить в выдуманном мире, нам активно в этом помогают, но, как и у Тима Талера, реальность называется маргарином, и ей безразлично, что у тебя в голове.

Анна Ядрихинская, "Сноб"