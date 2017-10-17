Капитальный ремонт: могут ли жильцы контролировать качество работ

Sputnik Беларусь выяснил, могут ли капремонты "ускориться", а жильцы дома, в котором проводятся ремонтные работы, контролировать их качество, а также всегда ли надо соглашаться с тем, какие условия проведения капитального ремонта предлагают, и могут ли жильцы как-то повлиять на ситуацию?

Подробнее о проблематике приглашены рассказать:

председатель КОТОС № 97 г. Минска Владимир ГОЛОВАЧ;

главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь ГОНЧАРИК;

директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий КАЛЕНОВ;

корреспондент Sputnik Беларусь Юлия БАЛАКИРЕВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 19 октября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

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