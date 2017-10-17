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Капитальный ремонт: могут ли жильцы контролировать качество работ

18.10.2017 18:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Sputnik Беларусь выяснил, могут ли капремонты "ускориться", а жильцы дома, в котором проводятся ремонтные работы, контролировать их качество, а также всегда ли надо соглашаться с тем, какие условия проведения капитального ремонта предлагают, и могут ли жильцы как-то повлиять на ситуацию?

Подробнее о проблематике приглашены рассказать:

  • председатель КОТОС № 97 г. Минска Владимир ГОЛОВАЧ;
  • главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь ГОНЧАРИК;
  • директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий КАЛЕНОВ;
  • корреспондент Sputnik Беларусь Юлия БАЛАКИРЕВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 19 октября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65; Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 86
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В четверг, 19 октября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Городская среда: капремонт с отдаленными последствиями".

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