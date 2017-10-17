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Капитальный ремонт: могут ли жильцы контролировать качество работ
18.10.2017 18:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Sputnik Беларусь выяснил, могут ли капремонты "ускориться", а жильцы дома, в котором проводятся ремонтные работы, контролировать их качество, а также всегда ли надо соглашаться с тем, какие условия проведения капитального ремонта предлагают, и могут ли жильцы как-то повлиять на ситуацию?
Подробнее о проблематике приглашены рассказать:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 19 октября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65; Моб.: +375 29 550 06 31.
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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В четверг, 19 октября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Городская среда: капремонт с отдаленными последствиями".
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