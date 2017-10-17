В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе





Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и культурной сферах.

Как сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко, тема социальной защиты молодых специалистов на сале не нова, но изменились некоторые факторы, поэтому пора сверить реальные планы, пишет БЕЛТА .

"Важна роль интеллигентной прослойки на селе. Проблемы у них одинаковые - стандартизация рабочих мест молодых специалистов, помощь при становлении и так далее", - заявил Виктор Сиренко.

По его мнению, надо рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки на молодых специалистов, которые приехали в сельскую местность по распределению в бюджетную сферу, то есть направлены туда государством.

"Или возьмем такой пример: хозяйство предоставляет молодому сельскому учителю или врачу жилье. По существующему законодательству оно не может перейти в последующем ему в собственность, даже если человек продолжит свой трудовой путь в этом населенном пункте. Надо как-то решить этот вопрос", - сказал зампред.

В целом, отметил Виктор Сиренко, к нему, как к заместителю председателя Миноблисполкома, нередко обращаются молодые люди. И в основном с бытовыми вопросами, которые возникают из-за формализма на местах.

"Создание бытовых условий - это первое, с чего надо начинать. Нагрузка на молодых специалистов уже значительно выше. Для человека, оказавшегося в непривычных условиях, без поддержки родителей, которому еще нужно выполнять трудовые обязанности, решать бытовые проблемы, - это слишком много", - добавил Виктор Сиренко. Что же касается предоставления льгот и надбавок к зарплате "начинающим" сельским интеллигентам, то в пределах законодательства уже сделано немало. По словам собеседника, сейчас нужно рассматривать не трехлетнюю "оседлость" молодых специалистов, а более продолжительный срок - пять лет. Сегодня в Минской области остается около 60% молодых специалистов всех профессий, которые распределяются за пределы райцентров.