Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси





В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС.

Как отметил премьер-министр Андрей Кобяков, учение плановое и проходит в соответствии с международными обязательствами, согласно которым государства, вводящие в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию соответствующих тренировок. Цель учения - проверка готовности системы оперативного реагирования, которая важна в том числе и в процессе разработки аварийных планов действий за пределами промышленной площадки АЭС.

"В Беларуси большое внимание уделяется вопросам безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации атомной электростанции. Уже в следующем году на АЭС завезут первые топливные сборки, а физический запуск энергоблока запланирован на 2019 год, - сказал Андрей Кобяков. - Реализация рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в сфере ядерной и радиационной безопасности выполнена в полной мере. В соответствии с нормами безопасности организации разработан проект плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной станции - внешний аварийный план. Его практическая апробация и проходит в рамках нынешнего командно-штабного учения".

Как подчеркнул Премьер-министр, согласно замыслу учения, заложен практически невозможный запроектный сценарий развития событий на БелАЭС. "В ходе учения будет детально изучен широкий перечень вопросов. В частности, взаимодействие с сопредельными странами и международными организациями, функционирование кризисных центров для обеспечения поддержки принятия управленческих решений", - рассказал Андрей Кобяков.

Проводя учение, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и исходит из безусловной приоритетности вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы. "Республика Беларусь в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности проводит открытую политику в строгом соответствии с международными требованиями. При этом мы готовы к взаимодействию в данной сфере с заинтересованными государствами", - подчеркнул премьер-министр.