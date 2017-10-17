Кумачовый Китай: как открылся 19-й съезд Компартии

Генсек КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с 3,5-часовым докладом "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху".

Съезд Компартии проходит раз в пять лет. В этом году он пройдет с 18 по 24 октября, а уже 25 октября пройдет первый пленум центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав Политбюро и постоянного комитета Политбюро.

В Пекин на съезд прибыли 2287 делегатов, которые были избраны из почти 89 миллионов членов КПК.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры открытия съезда.