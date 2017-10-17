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СК: женщина-водитель пойдет под суд за ДТП, в котором погиб подросток

18.10.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По материалам следствия, жительница деревни Фариново Полоцкого района 29 июня на своей машине Geely LC-Cross отправилась на озеро. В компании с ней были ее 15-летняя дочь и двое ее знакомых 14-летних парней. По дороге в магазине несовершеннолетним женщина купила сладостей и газировки, а себе 2 литра вина. Через некоторое время компания решила сменить местоположение, и переместиться на другое озеро.

СК: женщина-водитель пойдет под суд за ДТП, в котором погиб подросток
© Sputnik / Виктор Толочко
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Несмотря на то, что она пила вино, женщина села за руль. Двигаясь по дороге Полоцк — Глубокое — граница Литвы, на участке с ограничением скорости женщина допустила превышение на 20 км/ч. Несовершеннолетние дочь и один из парней находились на заднем сиденье и были не пристегнуты.

"Несмотря на запрещающий дорожный знак, женщина выполнила маневр для обгона двигавшегося в попутном направлении автопоезда в составе седельного тягача с полуприцепом. Однако, в силу нахождения в состоянии алкогольного опьянения, она неправильно оценила дорожную обстановку и изменила направление движения своего автомобиля вправо. В результате совершила столкновение правой стороной автомобиля Geely с тягачом, после чего съехала в правый кювет, где автомобиль опрокинулся", — рассказала Сахарова.

В результате аварии подросток, находившийся на заднем сиденье, получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте. Дочь хозяйки автомобиля также получила легкие телесные повреждения, была доставлена в больницу, где ей оказали помощь. Подросток на переднем сиденье был пристегнут и поэтому не пострадал.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса, это "нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно освидетельствованию, в крови обвиняемой было обнаружено 1,27 промилле алкоголя.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела по факту ДТП на трассе Р-45: из-за...

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