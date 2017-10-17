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Товарооборот вырос в Беларуси на 2 процента

18.10.2017 21:35 — Разное | Ежедневник  
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Товарооборот вырос в Беларуси на 2 процента

В январе-сентябре 2017 года оптовый товарооборот составил 54,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-сентября 2016 года.

Как сообщил Национальный статистический комитет, розничный товарооборот в январе-сентябре 2017 года составил 28,5 млрд рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2016 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,6% розничного товарооборота республики, составил 25 млрд рублей, или 102,9% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2017 года составил 1,5 млрд рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

 
 
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В январе-сентябре 2017 года оптовый товарооборот составил 54,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-сентября 2016 года.

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