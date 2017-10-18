Поклонник "Королевы автоспорта" потратил на строительство болида три года и 10 тысяч долларов, передает Sputnik Азербайджан . Постройка началась в 2011 году, однако по причине нехватки средств завершилась лишь в 2014-м.

По словам конструктора, в машине установлен двигатель BMW, остальные запчасти он взял от Mercedes и других автомобилей. Он рассказал, что болид строился с оглядкой на машину команды Ferrari сезона-2007, однако его творение окрашено не в фирменный цвет итальянской "конюшни" — красный, а в черный и желтый — ливрею Renault.

Инженер рассказал, что хотел продать эксклюзивную машину, однако у покупателей нет интереса из-за того, что на машину нет документов.

Садыгов не собирается останавливаться на достигнутом и хочет создать еще несколько оригинальных машин, однако он сетует на нехватку средств.