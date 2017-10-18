МИНСК, 18 окт — Sputnik. Необычное природное явление увидели жители некоторых регионов Эстонии — темные тучи погрузили во тьму ряд городов и пошел черный дождь, сообщили местные СМИ.



© REUTERS/ Tom Jacobs Безумие Офелии – странное небо Лондона и шторм на юге 14

По данным синоптиков, эта аномалия связана с ураганом "Офелия". До Эстонии дошли дым и копоть пожаров из Португалии, а также пыль из Сахары. Обычно сильные воздушные массы, переносящие пыль из пустыни к Средиземному морю, не доходят до Балтийского моря. В этот раз урагану удалось "прихватить" с собой пыль и копоть.

В среду, 18 октября, черные тучи ушли. В Эстонии установилась осенняя погода в пределах нормы: в стране облачно с прояснениями и небольшими осадками.

​Ранее было зафиксировано еще одно необычное явление, вызванное "Офелией" — небо над Лондоном стало ярко-желтым, а солнце окрасилось в кроваво-красный цвет. В течение часа погода прояснилась.