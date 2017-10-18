Селфи на молочной пенке: необычную услугу предложило кафе в Пекине

Для того, чтобы посетитель мог увидеть свой портрет в чашке кофе, ему необходимо сделать селфи и отправить его на принтер кофемашины.

Затем за дело принимается автоматика, и изумленные посетители видят свой портрет в чашке с ароматным кофе.

Услуга стала довольно популярной у местных жителей — кафе не испытывает недостатка клиентов. Многие даже заказывают несколько чашек кофе — с разными выражениями лиц.