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Селфи на молочной пенке: необычную услугу предложило кафе в Пекине

18.10.2017 21:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для того, чтобы посетитель мог увидеть свой портрет в чашке кофе, ему необходимо сделать селфи и отправить его на принтер кофемашины.

Затем за дело принимается автоматика, и изумленные посетители видят свой портрет в чашке с ароматным кофе.

Услуга стала довольно популярной у местных жителей — кафе не испытывает недостатка клиентов. Многие даже заказывают несколько чашек кофе — с разными выражениями лиц.

 
 
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Одна из пекинских кофеен предложила посетителям размещать их фото на молочной пенке в кофе. Смотрите на видео, как выглядит необычная услуга.

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