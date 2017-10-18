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Селфи на молочной пенке: необычную услугу предложило кафе в Пекине
18.10.2017 21:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Для того, чтобы посетитель мог увидеть свой портрет в чашке кофе, ему необходимо сделать селфи и отправить его на принтер кофемашины.
Затем за дело принимается автоматика, и изумленные посетители видят свой портрет в чашке с ароматным кофе.
Услуга стала довольно популярной у местных жителей — кафе не испытывает недостатка клиентов. Многие даже заказывают несколько чашек кофе — с разными выражениями лиц.
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Одна из пекинских кофеен предложила посетителям размещать их фото на молочной пенке в кофе. Смотрите на видео, как выглядит необычная услуга.
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