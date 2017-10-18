ОБСЕ отметило рост количества нарушений перемирия в Донбассе

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Число нарушений режима перемирия в Донбассе за последние дни увеличилось, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания контактной группы в Минске в среду.

"К сожалению, число нарушений режима прекращения огня увеличилось за последние недели на 5%", — констатировал Сайдик.



© Sputnik / Виктор Толочко Посольство РФ: задача миротворцев ООН в Донбассе - охрана миссии ОБСЕ

Также он отметил, что в связи с приближением холодов деятельность контактной группы становится более важной, так как необходимо обеспечивать жизнедеятельность гражданских лиц. Спецпредставитель ОБСЕ уточнил необходимость обеспечения бесперебойного снабжения населения в Донбассе электричеством и водой.

Также Сайдик призвал конфликтующие стороны к скорейшему разведению сил в районе Станицы Луганской, согласно решению, которое было принято контактной группой год назад.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Украине.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе в ходе заседаний контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако вооруженные противостояния продолжаются и после соглашений о перемирии.