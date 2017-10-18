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Видеофакт: комиссия по ЧС прошла в рамках учений по ядерным авариям

18.10.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В рамках заседания органы госуправления и местные власти доложили о выполнении вводных, поступивших в 9 утра, и о принимаемых действиях по реагированию на радиационные аварии, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Видеофакт: комиссия по ЧС прошла в рамках учений по ядерным авариям
© Sputnik / Виктор Толочко
Учения МЧС по реагированию на радиационные аварии пройдут в Островце

На Комиссии рассматривалась организация мониторинга и прогноза радиационной обстановки, обеспечения функционирования республиканской энергосистемы, медицинская защита населения и другие вопросы.

В ходе заседания всем участникам действий были даны поручения. По итогам мероприятия будут сделаны соответствующие выводы, на основе которых план защитных мероприятий при аварии на БелАЭС может быть скорректирован. После план будет внесен на утверждение в правительство.

 
 
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