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Рязанцев: многие коллеги завидуют "шумной" судьбе фильма "Матильда"
19.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Алексей Рязанцев приехал в Минск вместе с исполнителем роли Александра III в фильме "Матильда", народным артистом России Сергеем Гармашем, чтобы представить картину в рамках предпремьерного показа, состоявшегося накануне в столичном кинотеатре "Москва".
Многие коллеги-кинематографисты сейчас завидуют той "шумной" судьбе, которая складывается у фильма еще до его премьеры, но сами создатели картины такими обстоятельствами не слишком довольны, признал продюсер Алексей Рязанцев на радио Sputnik Беларусь.
© Sputnik/ Александр Кряжев
"Нам казалось, что фильм имеет массу других достоинств, чем те, которые присваиваются ему задолго до экранной судьбы людьми, которые, в общем-то, фильм еще не видели. 26 октября в России и странах СНГ фильм выйдет, и зрители сами смогут разобраться во всех хитросплетениях этой "рекламной кампании" и выскажут свое мнение, проголосовав рублем. Когда фильм смогут посмотреть зрители, тогда и мы реально поймем, насколько претензии и обвинения в адрес фильма задолго до его выхода в прокат имели под собой реальную почву", — считает Рязанцев.
Как подчеркивает продюсер, "Матильда" не является документальным кино, и идея создателей картины вовсе не заключалась в том, чтобы вызвать какие-то протесты у верующих относительно персоны государя.
"Это сама история, которая сложилась в момент отношений, а они были, и это подтверждено перепиской и дневниками и Кшесинской, и Николая II. Причем хочу обратить внимание, что все, что происходит в картине, происходит до коронации Николая II, до помазания на царство. Те романтические отношения молодых людей, которые описаны в нашей картине, не могут нарушить то благоговение, с которым многие сегодня относятся к царю", — рассказывает рязанцев.
"Матильда" — новый фильм режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Как ранее сообщал Sputnik, задолго до выхода картины в прокат депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обвинила авторов сначала в оскорблении Николая II, признанного Русской православной церковью святым, а после и в нецелевом использовании средств.
Беседу с продюсером нашумевшего фильма "Матильда" Алексеем Рязанцевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Продюсер нашумевшего фильма "Матильда" Алексей Рязанцев рассказал радио Sputnik Беларусь о предпоказе картины в Минске и ожиданиях от проката в России и странах СНГ,...
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