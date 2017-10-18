Рязанцев: многие коллеги завидуют "шумной" судьбе фильма "Матильда" /

Алексей Рязанцев приехал в Минск вместе с исполнителем роли Александра III в фильме "Матильда", народным артистом России Сергеем Гармашем, чтобы представить картину в рамках предпремьерного показа, состоявшегося накануне в столичном кинотеатре "Москва".

Многие коллеги-кинематографисты сейчас завидуют той "шумной" судьбе, которая складывается у фильма еще до его премьеры, но сами создатели картины такими обстоятельствами не слишком довольны, признал продюсер Алексей Рязанцев на радио Sputnik Беларусь.

"Нам казалось, что фильм имеет массу других достоинств, чем те, которые присваиваются ему задолго до экранной судьбы людьми, которые, в общем-то, фильм еще не видели. 26 октября в России и странах СНГ фильм выйдет, и зрители сами смогут разобраться во всех хитросплетениях этой "рекламной кампании" и выскажут свое мнение, проголосовав рублем. Когда фильм смогут посмотреть зрители, тогда и мы реально поймем, насколько претензии и обвинения в адрес фильма задолго до его выхода в прокат имели под собой реальную почву", — считает Рязанцев.

Как подчеркивает продюсер, "Матильда" не является документальным кино, и идея создателей картины вовсе не заключалась в том, чтобы вызвать какие-то протесты у верующих относительно персоны государя.

"Это сама история, которая сложилась в момент отношений, а они были, и это подтверждено перепиской и дневниками и Кшесинской, и Николая II. Причем хочу обратить внимание, что все, что происходит в картине, происходит до коронации Николая II, до помазания на царство. Те романтические отношения молодых людей, которые описаны в нашей картине, не могут нарушить то благоговение, с которым многие сегодня относятся к царю", — рассказывает рязанцев.

"Матильда" — новый фильм режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Как ранее сообщал Sputnik, задолго до выхода картины в прокат депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обвинила авторов сначала в оскорблении Николая II, признанного Русской православной церковью святым, а после и в нецелевом использовании средств.

Беседу с продюсером нашумевшего фильма "Матильда" Алексеем Рязанцевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.