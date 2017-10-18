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Солдатские матери побывали на месте гибели Коржича
Комитет солдатских матерей принял решения подключиться к расследованию по делу гибели солдата-срочника Александра Коржича.
Об этом сообщили в эфире телеканала
Представители организации 18 октября побывали в Печах и встретились с командованием и личным составом 72-го гвардейского учебного центра, а также пообщались с сослуживцами Коржича.
«Есть такие силы у нас, которые хотят использовать вот этот несчастный случай, вот эту боль нашу общую за этого парня и за мать этого мальчика. Не нужно это использовать в своих корыстных целях», - заявила председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова.
По словам зампредседателя Международного союза советских офицеров Георгия Атаманова, в это сложное время очень важно сохранить стабильность, уважение друг к другу и понимание. «А те, кто этого не понимает, и действительно имеют место какие-то правонарушения, они должны ответить по закону», - подчеркнул он.
Напомним, в среду министр обороны Андрей Равков
Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси
18 октября
По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.
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Комитет солдатских матерей принял решения подключиться к расследованию по делу гибели солдата-срочника Александра Коржича.
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