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Солдатские матери побывали на месте гибели Коржича

19.10.2017 09:19 — Разное | БДГ  
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Комитет солдатских матерей принял решения подключиться к расследованию по делу гибели солдата-срочника Александра Коржича.

Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Представители организации 18 октября побывали в Печах и встретились с командованием и личным составом 72-го гвардейского учебного центра, а также пообщались с сослуживцами Коржича.

«Есть такие силы у нас, которые хотят использовать вот этот несчастный случай, вот эту боль нашу общую за этого парня и за мать этого мальчика. Не нужно это использовать в своих корыстных целях», - заявила председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова.

По словам зампредседателя Международного союза советских офицеров Георгия Атаманова, в это сложное время очень важно сохранить стабильность, уважение друг к другу и понимание. «А те, кто этого не понимает, и действительно имеют место какие-то правонарушения, они должны ответить по закону», - подчеркнул он.

Напомним, в среду министр обороны Андрей Равков заявил, что виновные и те должностные лица, которые своими действиями, бездействием, равнодушием привели к этой ситуации, должны понести наказание.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль.

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель.

По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.

 
 
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Комитет солдатских матерей принял решения подключиться к расследованию по делу гибели солдата-срочника Александра Коржича.

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