В США уверены, что террористы планируют второе 11 сентября

Элейн Дьюк, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США, уверена, что террористы готовят крупные теракты, такие же как был 11 сентября 2011 года.

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк считает, что террористические группировки готовят крупные теракты. Об этом она заявила в своем выступлении в американском посольстве в Лондоне.

"Террористические группировки, будь то "Исламское государство" или другие, хотят организовать крупный взрыв, как тот, что был 11 сентября. Они собираются использовать самолет, у разведки нет в этом сомнений", - заявила Элейн Дьюк.

По ее словам, теракты с использованием фургонов и холодного оружия нужны террористам, чтобы создавать атмосферу ужаса и не оставлять без дела своих боевиков, однако это не значит, "что они отказались от главного сценария с самолетом". Элейн Дьюк также отметила, что уровень террористической угрозы в США невероятно высок, сообщил ТАСС .

"Террористы сильны, они быстро ко всему приспосабливаются, и угроза теракта сейчас на самом высоком уровне с 11 сентября. У нас должны быть все возможные средства для противодействия им", - сказала она.

11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в здание Пентагона. В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 тыс. человек получили ранения.

