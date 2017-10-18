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МВД: Количество наркопреступлений снизилось на 16 процентов

19.10.2017 09:37 — Разное | Ежедневник  
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МВД: Количество наркопреступлений снизилось на 16 процентов

В январе-сентябре 2017 года наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня наркопреступности в Беларуси.

Число наркопреступлений в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 16,2%. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Андрей Саладовников.

"Анализ результатов работы подразделений по наркоконтролю республики в январе-сентябре 2017 года свидетельствует об устойчивой тенденции снижения уровня наркопреступности в стране - на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, - отметил Андрей Саладовников. - Органами внутренних дел выявлено более 4,2 тыс. наркопреступлений, из них свыше 2 тыс. связано со сбытом. Пресечено 38 каналов поступления нарковеществ на территорию Беларуси либо их транзитного перемещения".

Всего в рамках возбужденных уголовных дел за девять месяцев из незаконного оборота изъято более 360 кг наркотических средств и 23 кг психотропных веществ. Пресечена деятельность трех подпольных нарколабораторий, выявлено 28 помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений.

По мнению эксперта, важным результатом четко организованной работы по профилактике и недопущению распространения наркомании на территории Беларуси является значительное сокращение случаев передозировок со смертельным исходом.

"В 2014 году у нас было достаточно передозировок со смертельным исходом, а также наблюдался рост вовлечения несовершеннолетних. В этом году в Беларуси таких случаев менее двух десятков и ни одного факта смертельного исхода вследствие передозировки среди подростков с 2015 года", - констатировал он.

В соседних странах, а также в Евросоюзе ситуация намного сложнее. Например, в Эстонии число передозировок со смертельным исходом достигает 118-119 на 1 млн населения. Андрей Саладовников напомнил, что в Беларуси декретом №6 запрещены любые наркотики, сообщила БЕЛТА.

"Если в Казахстане такой декрет только готовится, то у нас это давно сделано. И это работает. Конечно, говорить о том, что мы победили наркоманию, нельзя, но мы сделали значительный шаг к этому", - убежден заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси.
 

 
 
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В январе-сентябре 2017 года наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня наркопреступности в Беларуси.

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