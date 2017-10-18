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Где Щербо? Гуцу подает в суд, Торопова и Шарипов "не при делах"
19.10.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу намерена начать судебный процесс против шестикратного олимпийского чемпиона Барселоны и легендарного белорусского гимнаста Виталия Щербо, которого она ранее обвинила в изнасиловании, сообщает
Поводом для секс-скандала стал пост 41-летней Татьяны Гуцу в Facebook, в котором спортсменка написала о том, что
© Sputnik/ Владимир Родионов
"Ты была там и все слышала, но ничего не сделала, чтобы защитить меня", — написала Гуцу в адрес Тороповой.
Тренер сборной Кыргызстана по спортивной гимнастике Татьяна Торопова ответила на обвинения гимнастки Гуцу. В беседе на
"Я читала тему, но не скажу, что она написала это правдиво. Я не присутствовала при их, так сказать, отношениях, свечку не держала. Зря она меня "впихивает", мы просто были вместе на одних соревнованиях. Я тут не держу ничью сторону — ни Гуцу, ни Щербо, так как не при делах. Факта изнасилования я не видела. Я была такой же участницей и контролировать каждый ее шаг не имела права. В принципе, это не мое дело. Она ездила со своим тренером и о проблемах должна была ему сообщать, а не спустя столько лет обвинять меня", — рассказала Торопова.
Торопова также добавила, что не общалась с Гуцу с 1991 года и
"Мне непонятно. Я еще с ней буду общаться на эту тему, зачем она это сделала и для чего", — добавила Торопова.
В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион из Украины Рустам Шарипов, который сегодня является тренером по спортивной гимнастике в университете штата Огай и также упоминается в посте Гуцу, на личной странице в социальной сети прокомментировал друзьям обвинения в свой адрес.
"Для всех заинтересованных. Я могу высказываться только насчет тех обвинений, которые адресованы в мой адрес, а они неправдивы. Это впервые, когда я слышу обвинения в некорректном поведении", — написал Шарипов.
Заявления от легендарного белорусского гимнаста Виталия Щербо, которому адресованы главные обвинения, пока не поступало.
Комментарий тренера сборной Кыргызстана по спортивной гимнастике Татьяны Тороповой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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