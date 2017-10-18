Двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу намерена начать судебный процесс против шестикратного олимпийского чемпиона Барселоны и легендарного белорусского гимнаста Виталия Щербо, которого она ранее обвинила в изнасиловании, сообщает РИА Новости .

Поводом для секс-скандала стал пост 41-летней Татьяны Гуцу в Facebook, в котором спортсменка написала о том, что якобы стала жертвой изнасилования в 1991 году в Штутгарте . При этом коллеги по сборной, Татьяна Торопова и Рустам Шарипов, не защитили 15-летнюю спортсменку от насилия со стороны 19-летнего Виталия Щербо.

"Ты была там и все слышала, но ничего не сделала, чтобы защитить меня", — написала Гуцу в адрес Тороповой.

Тренер сборной Кыргызстана по спортивной гимнастике Татьяна Торопова ответила на обвинения гимнастки Гуцу. В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Торопова сообщила, что читала пост своей бывшей коллеги по сборной, но все написанное там — неправда.

"Я читала тему, но не скажу, что она написала это правдиво. Я не присутствовала при их, так сказать, отношениях, свечку не держала. Зря она меня "впихивает", мы просто были вместе на одних соревнованиях. Я тут не держу ничью сторону — ни Гуцу, ни Щербо, так как не при делах. Факта изнасилования я не видела. Я была такой же участницей и контролировать каждый ее шаг не имела права. В принципе, это не мое дело. Она ездила со своим тренером и о проблемах должна была ему сообщать, а не спустя столько лет обвинять меня", — рассказала Торопова.

Где Щербо? Гуцу подает в суд, Торопова и Шарипов "не при делах" /

Торопова также добавила, что не общалась с Гуцу с 1991 года и только в последний месяц нашла ее в социальной сети .

"Мне непонятно. Я еще с ней буду общаться на эту тему, зачем она это сделала и для чего", — добавила Торопова.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион из Украины Рустам Шарипов, который сегодня является тренером по спортивной гимнастике в университете штата Огай и также упоминается в посте Гуцу, на личной странице в социальной сети прокомментировал друзьям обвинения в свой адрес.

"Для всех заинтересованных. Я могу высказываться только насчет тех обвинений, которые адресованы в мой адрес, а они неправдивы. Это впервые, когда я слышу обвинения в некорректном поведении", — написал Шарипов.

Заявления от легендарного белорусского гимнаста Виталия Щербо, которому адресованы главные обвинения, пока не поступало.

Комментарий тренера сборной Кыргызстана по спортивной гимнастике Татьяны Тороповой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: