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Участники шоу "Ты супер!" призывают прийти на кастинг второго сезона

19.10.2017 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Этот проект навсегда связал меня с музыкой, и сбылась моя заветная мечта. И у тебя тоже есть такой шанс", — говорит представительница Беларуси на конкурсе, финалистка Дарья Чернова.

О начале кастингов во второй сезон "Ты супер!" ранее объявили телеканал НТВ и Международное агентство и радио Sputnik. В грандиозном проекте участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.

Второй сезон полюбившегося шоу поможет талантливым ребятам с непростой судьбой заявить о себе и сделать первые шаги на пути к большой сцене.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. Финалисты шоу приняли участие в престижных международных первенствах и мероприятиях.

Как принять участие в кастинге, читайте на Sputnik Беларусь >>

 
 
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Кастинги во второй сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" стартовали. Смотрите на видео, как призывают участвовать в проекте дети из первого сезона...

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