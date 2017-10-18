|
Участники шоу "Ты супер!" призывают прийти на кастинг второго сезона
19.10.2017 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь
"Этот проект навсегда связал меня с музыкой, и сбылась моя заветная мечта. И у тебя тоже есть такой шанс", — говорит представительница Беларуси на конкурсе,
О начале кастингов во второй сезон "Ты супер!" ранее объявили телеканал НТВ и Международное агентство и радио Sputnik. В грандиозном проекте участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.
Второй сезон полюбившегося шоу поможет талантливым ребятам с непростой судьбой заявить о себе и сделать первые шаги на пути к большой сцене.
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. Финалисты шоу приняли участие в престижных международных первенствах и мероприятиях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кастинги во второй сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" стартовали. Смотрите на видео, как призывают участвовать в проекте дети из первого сезона...
|
Архив (Разное)
Комментарии