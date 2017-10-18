"Этот проект навсегда связал меня с музыкой, и сбылась моя заветная мечта. И у тебя тоже есть такой шанс", — говорит представительница Беларуси на конкурсе, финалистка Дарья Чернова .

О начале кастингов во второй сезон "Ты супер!" ранее объявили телеканал НТВ и Международное агентство и радио Sputnik. В грандиозном проекте участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.

Второй сезон полюбившегося шоу поможет талантливым ребятам с непростой судьбой заявить о себе и сделать первые шаги на пути к большой сцене.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. Финалисты шоу приняли участие в престижных международных первенствах и мероприятиях.

Как принять участие в кастинге, читайте на Sputnik Беларусь >>