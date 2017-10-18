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Женщина упала на рельсы на станции метро Октябрьская

19.10.2017 11:34 — Разное | БДГ  
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На станции метро Октябрьская 19 октября в 10:23 на рельсы упала 37-летняя женщина.

Пассажирка осталась жива, сотрудники метрополитена подняли ее на платформу, была оказана первая медпомощь, сообщает TUT.BY.

Из-за инцидента движение поездов было возобновлено, задержка в движении составила 5 минут.

В настоящее время линия работает в штатном режиме, отметил пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Причины падения пассажирки на рельсы пока неизвестны.

 
 
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На станции метро Октябрьская 19 октября в 10:23 на рельсы упала 37-летняя женщина.

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