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Женщина упала на рельсы на станции метро Октябрьская
На станции метро Октябрьская 19 октября в 10:23 на рельсы упала 37-летняя женщина.
Пассажирка осталась жива, сотрудники метрополитена подняли ее на платформу, была оказана первая медпомощь, сообщает
Из-за инцидента движение поездов было возобновлено, задержка в движении составила 5 минут.
В настоящее время линия работает в штатном режиме, отметил пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Кузьмин.
Причины падения пассажирки на рельсы пока неизвестны.
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На станции метро Октябрьская 19 октября в 10:23 на рельсы упала 37-летняя женщина.
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