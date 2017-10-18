Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Новополоцке вечером в среду, 18 октября. 27-летний местный житель, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, возле дома номер 12 по улице Слободской не справился с управлением. Его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ .

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mercedes получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где около 20.00 скончался. Кроме того в медицинское учреждение была доставлена его пассажирка 1966 года рождения, местная жительница. Ей оказана медицинская помощь, она не госпитализирована", — рассказала Сахарова.

В рейсовом автобусе ехали десять человек. Водитель и пассажиры не пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса, это "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель человека".

Смертельное ДТП в Новополоцке: у погибшего водителя было 45 нарушений /

Как выяснилось, погибший водитель Mercedes более 45 раз привлекался к административной ответственности, а также был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.