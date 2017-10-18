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Смертельное ДТП в Новополоцке: у погибшего водителя было 45 нарушений

19.10.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Новополоцке вечером в среду, 18 октября. 27-летний местный житель, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, возле дома номер 12 по улице Слободской не справился с управлением. Его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ.

Смертельное ДТП в Новополоцке: у погибшего водителя было 45 нарушений
© Фото: Полиция Харькова
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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mercedes получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где около 20.00 скончался. Кроме того в медицинское учреждение была доставлена его пассажирка 1966 года рождения, местная жительница. Ей оказана медицинская помощь, она не госпитализирована", — рассказала Сахарова.

В рейсовом автобусе ехали десять человек. Водитель и пассажиры не пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса, это "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель человека".

Как выяснилось, погибший водитель Mercedes более 45 раз привлекался к административной ответственности, а также был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях уголовного дела по факту смертельной аварии в...

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