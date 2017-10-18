Лукашенко планирует рабочую поездку на Кубу





Президент Беларуси рассчитывает в ближайшее время посетить Кубу, что, по его мнению, поспособствует развитию двустороннего сотрудничества.

Об этом глава государства заявил на встрече с послом Кубы Херардо Суаресом Альваресом, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси.

"Просил бы вас очень передать моему другу Раулю (Председатель Государственного совета и Совета Министров Кубы Рауль Кастро) самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле".

По словам Президента, визит должен способствовать актуализации тематики двусторонних отношений. "Но вы должны всегда знать - если Беларусь чем-то может помочь и что-то сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать", - подчеркнул глава государства.

"У нас установились неплохие отношения в сфере экономики. В политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. Практически нет расхождений по вопросам, которые в нее входят", - отметил белорусский лидер.

Политические отношения Беларуси и Кубы характеризуются совпадением позиций по ключевым международным проблемам. Договорно-правовая база двусторонних отношений достаточно развита - заключено порядка 30 межправительственных и межведомственных договоров, соглашений и протоколов, регулирующих отношения в области торговли и экономики, транспорта, военно-технического сотрудничества, здравоохранения, образования, сертификации, в консульско-правовой и других сферах, сообщила БЕЛТА .

Объем двусторонней торговли в январе-августе 2017 года составил 50,4 млн долларов. Основными экспортными позициями являлись грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, шины, калийные удобрения, прицепы и полуприцепы, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.

